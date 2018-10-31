Война на Донбассе: враг понес значительные потери [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 30 октября, в зоне проведения Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе ранены двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
Сообщается, что боевики 21 раз обстреляли украинских военных в районах населенных пунктов Луганское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Опытное, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Ломакино, Водяное и Лебединское.
"Вследствие обстрелов, 30 октября, двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.
Также в штабе отметили, что вечером противник сконцентрировал обстрелы на Приазовье. По данным разведки, трех боевиков российско-оккупационных войск уничтожили, и еще двое ранены.
С утра зафиксировано два обстрела. По позициям Объединенных сил из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов открыли огонь в районе Лебединского.
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