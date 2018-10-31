На засіданні Ради Безпеки ООН обговорили ситуацію на Донбасі [ Редактировать ]
Про ситуацію на Донбасі говорили на засіданні Ради Безпеки ООН. Учасники зібрання, крім Росії, заявили що заплановані в ОРДЛО так звані вибори - незаконні та грубо порушують Мінські домовленості. Які ще питання обговорювали у Нью-Йорку - дізнаємося від Сергія Ружицького.
Заплановані на окупованих територіях Донеччини та Луганщини псевдо-вибори є прямим порушенням Мінських домовленостей. Вісім країн ЄС в ООН у цьому одностайні.Представники Британії, Франції, Нідерландів, Польщі, Швеції, Італії, Бельгії та Німеччини вкотре закликали Росію припинити підтримку бойовиків.
"Ми, як держави-члени ЄС, повністю підтримуємо незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах. Ми засуджуємо нелегітимні "вибори", заплановані на 11 листопада на територіях, непідконтрольних українському уряду", - заявила Карен Пірс, постійна представниця Великої Британії в ООН.
Росія у питанні виборів намагалася довести протилежне. Її постпред навіть зробив спробу запросити на засідання представницю так званого "центрвиборчкому" терористичної "ЛНР". Однак Радбез їй виступити не дозволив. Український представник Володимир Єльченко зазначив - усі дії ватажків, зокрема й організація псевдовиборів, чітко керовані Кремлем. І запевнив: Київ не вестиме переговорів із маріонетками Москви.
"У нас немає змоги фізично стати на заваді проведенню цих незаконних виборів на українській території. Але важливо, що Рада Безпеки надіслала чіткий сигнал - її представники визнають нелегітимність і незаконність цих псевдо-виборів. ООН зі свого боку може ще посилювати тиск, щоби тримати це питання у постійному фокусі", - заявив Володимир Єльченко, постійний представник України в ООН.
"Ми занепокоєні не лише виборами на окупованих територіях. Є ще й низка гуманітарних питань. Адже тамтешні жителі потерпають від різного роду проблем. І Російська Федерація несе за це відповідальність. Це стосується і Криму, який анексовано незаконно", - говорить Карел ван Оостером, постійний представник Нідерландів в ООН.
Українська сторона вкотре поінформувала міжнародну спільноту про безпекові ризики в Азовському морі та нарощування Кремлем військової присутності на Донбасі і спільних кордонах. За інформацією Володимира Єльченка - Росія щороку витрачає близько півтора мільярда доларів на підтримку окупаційної влади в ОРДЛО. Адже її мета - подальша ескалація конфлікту на сході.
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На брифінгу він також зазначив, що всі дії ватажків, зокрема й організація псевдовиборів, чітко керовані Кремлем. Дипломат укотре запевнив, що Київ ніколи не вестиме переговорів із маріонетками Москви
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