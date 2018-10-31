В Брюсселі обговорять плани США вийти з угоди про ліквідацію балістичних ракет [ Редактировать ]
Плани США вийти з угоди про ліквідацію балістичних ракет обговорюватимуть сьогодні у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Там відбудеться засідання Ради НАТО-Росія на рівні послів.
Нагадаю, два тижні тому президент США Дональд Трамп заявив про намір вийти з договору, підписаного ще Горбачовим та Рейганом понад 30 років тому. Мовляв, його порушує Росія, створюючи ракети великого радіусу дії.
У відповідь Москва пригрозила вжити заходів "військово-технічного характеру".
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