Мужчина зарезал жену и пытался ее сжечь [ Редактировать ]
В одном из сел Обуховского района мужчина зарезал свою сожительницу и пытался сжечь ее тело, передает "Информатор".
В сентябре между мужчиной и его гражданской женой возникла ссора. В ходе конфликта, подозреваемый нанес женщине удары ножом в шею и грудную клетку. Потерпевшая скончалась от полученных травм на месте. После убийства мужчина попытался сжечь тело сожительницы.
Местная прокуратура передала дело по факту умышленного убийства в суд. По ходатайству прокуратуры суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому грозит до 15 лет тюремного заключения.
На днях многодетная мать зарезала новорожденного сына.
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