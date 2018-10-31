В одном из сел Обуховского района мужчина зарезал свою сожительницу и пытался сжечь ее тело, передает "Информатор".

В сентябре между мужчиной и его гражданской женой возникла ссора. В ходе конфликта, подозреваемый нанес женщине удары ножом в шею и грудную клетку. Потерпевшая скончалась от полученных травм на месте. После убийства мужчина попытался сжечь тело сожительницы.

Местная прокуратура передала дело по факту умышленного убийства в суд. По ходатайству прокуратуры суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому грозит до 15 лет тюремного заключения.

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