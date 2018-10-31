Под Киевом произошло смертельное ДТП [ Редактировать ]
Вечером 30 октября на Варшавской трассе произошло смертельное ДТП. Пассажирский автобус NEOPLAN (сообщения Киев-Познань) насмерть сбил водителя скутера, передают "Факты".
Инцидент произошел на автодороге Киев-Ковель-Ягодин возле села Федоровка и пгт. Клесов.
Спасатели с помощью спецсредств сняли колесо и изъяли потерпевшего. Врачи констатировали смерть водителя скутера 1986 года рождения.
На днях в результате смертельного ДТП погибли 18 человек.
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