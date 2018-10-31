Вечером 30 октября на Варшавской трассе произошло смертельное ДТП. Пассажирский автобус NEOPLAN (сообщения Киев-Познань) насмерть сбил водителя скутера, передают "Факты".

Инцидент произошел на автодороге Киев-Ковель-Ягодин возле села Федоровка и пгт. Клесов.

Спасатели с помощью спецсредств сняли колесо и изъяли потерпевшего. Врачи констатировали смерть водителя скутера 1986 года рождения.

На днях в результате смертельного ДТП погибли 18 человек.