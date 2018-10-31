Стоимость газа в Украине не может превышать 5 тысяч гривен за тысячу кубов.

Об этом заявил сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко во время рабочей поездки в Полтавскую область.

По его словам, на следующей пленарной неделе фракция "Оппозиционного блока" зарегистрирует в парламенте законопроект, где четко аргументирует, почему стоимость газа в Украине не может превышать 5 тысяч гривен.

"Когда я занимал должность министра энергетики, газ стоил 700 грн за тысячу кубометров, а сегодня 8 500. То есть, его стоимость увеличилась более чем в десять раз. Мы должны реагировать, поэтому на следующей неделе зарегистрируем законопроект, где укажем, какой должна быть справедливая цена на газ - и для населения, и для предприятий. Она должна быть на уровне 5 тысяч гривен, поскольку у газа собственной добычи, в том числе того, который добывается в Полтавской области, себестоимость 100 долларов. Такого газа добывается 15 млрд. кубометров и этого достаточно для населения. Газ, который потребляет промышленность - тоже 15 млрд - импортируется по 300 долларов. Средняя цена - двести долларов, то есть 5 тысяч гривен. Вот такая логика. С учетом этой цены необходимо предоставлять субсидию. Это не популистское, а реальное видение, как решить ситуацию. В то время, когда я руководил Министерством энергетики, такого беспорядка нe было. Субсидии закладывалась на уровне 3,5 млрд в год, а нe 70 млрд, как сейчас. А люди могли платить за коммунальные услуги", - подчеркнул сопредседатель фракции оппозиционеров.

Сегодня же, по словам Юрия Бойко, вся страна с ужасом ждет новых платежек.

"Людям нечем платить за коммунальные услуги. Это приведет к увеличению нeплатежей, а "Нафтогаз" и правительство при полном бездействии Порошенко продолжают издеваться. Причем НКРЭКУ приняла решение, что в случае неуплаты, "Нафтогаз" можeт прекратить поставки газа даже в отопительный сезон. Такого нe было никогда. Они такое решение приняли. Это просто бездари", - подчеркнул Юрий Бойко.