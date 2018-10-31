Двоє українських військовослужбовців отримали поранення в районі проведення Операції Об'єднаних сил. Окупанти понад 20 разів прицільно відкривали вогонь по наших позиціях. При цьому 6 разів застосували озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Ворог гатив поблизу Авдіївки, Пісків, Мар'їнки, Павлополя, Гнутового та Лебединського. Біля Луганського опорні пункти наших військ окупанти накривали вогнем із мінометів 120-го калібру.

Сьогодні зафіксовано вже два ворожих обстріли. Розвідка повідомляє про трьох знищених і двох поранених бойовиків.