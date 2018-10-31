Многочисленные требования невесты, которые она поставила гостям, приглашенным на свадьбу, были высмеяны пользователями международного имиджборда Reddit. Также на публикацию обратило внимание издание indy100.

В посте сестра новобрачной пожаловалась на капризы своей сестры, которая установила минимальную цену на свадебные подарки и составила контракт для всех друзей семьи. Она опубликовала несколько скриншотов сообщений, полученных от сестры. В одном из них новобрачная сообщала, что все гости обязаны преподнести паре подарки на сумму не меньше 500 долларов (более 14 тысяч гривен). Каждому из будущих супругов полагались также личные сувениры в честь свадьбы - не дешевле 100 долларов (почти 3 тысячи гривен).

Невеста также уточнила, что присутствие на свадьбе обязывает всех гостей посещать в будущем любые вечеринки ее семьи и дарить по такому случаю подарки. Помимо прочего, новобрачная планировала подписать со всеми гостями контракт, по которому они бы несли ответственность за несоблюдение всех ее правил.

Пользователи высмеяли самонадеянную девушку. "Я читал множество безумных историй про свадьбы, но эта заслуживает первого места", - сообщил один из комментаторов. "Это безумие", - поддержал его другой. Многие пользователи назвали автора списка отвратительным и корыстным человеком, желающим нажиться по любому поводу.

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