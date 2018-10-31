В Украине утвердили доктрину с медстандартами НАТО [ Редактировать ]
В среду, 31 октября, Кабинет министров утвердил Военно-медицинскую доктрину. Документ состоит из вступительной части, пяти разделов и заключительных положений.
Так, военно-медицинская доктрина - это совокупность взглядов, научно обоснованных принципов, единых организационных требований по организации медицинского обеспечения военных формирований, правоохранительных и разведывательных органов, органов специального назначения с правоохранительными функциями.
Цель доктрины - сохранить жизнь и здоровье военнослужащих путем достижения максимальной эффективности их медицинского обеспечения через объединение возможностей медицинских служб и систем здравоохранения гражданского населения, подготовка системы здравоохранения государства к предоставлению медпомощи военным во время особого периода, чрезвычайного состояния, других кризисных ситуаций.
Доктрина предусматривает единые организационные основания работы медицинских служб независимо от подчинения, единое понимание причин снижения боеспособности военных и путей ее повышения, единые взгляды на профилактику, диагностику и медпомощь, эвакуацию, лечение и реабилитацию военных, профилактику боевого стресса, территориальный принцип медицинского обеспечения военных и его интеграцию в медицинское пространство Украины.
Подчеркивается, что принципы и стандарты медпомощи едины для военного и мирного времени.
Согласно документу, внедрение международных стандартов, принципов и политики медицинского обеспечения НАТО осуществляется до 2020 года путем учета их требований в законодательство.
Что касается финансового и ресурсного обеспечения, то для потребности Вооруженных сил предусмотрено производство отечественных медицинских товаров и лекарств, а также для создания стратегического запаса.
Предусматривается, что государство будет способствовать производству отечественного наземного, водного и авиационного транспорта для эвакуации раненных.
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