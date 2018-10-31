Депрессия является серьезным заболеванием, с которым сталкиваются миллионы людей каждый год. И важно вовремя заметить первые симптомы депрессии у себя или своих близких. 10 симптомов депрессии, которые нельзя игнорировать, сообщает flytothesky.ru.

1. Изменение привычек питания

Когда вы начинаете употреблять слишком много или слишком мало пищи - это может быть связано с депрессивным расстройством. Многие люди таким способом пытаются преодолеть отчаяние. Кто-то "заедает" проблему, а кто-то просто не в состоянии есть из-за полного отсутствия аппетита. Это может привести к серьезным последствиям, поэтому в такие периоды необходимо следить за своим весом.

2. Изоляция

Отчуждение от окружающего мира и желание остаться в одиночестве - тревожный знак. Многие люди запираются у себя в комнате для того, чтобы избежать взаимодействия с другими. Особенно это распространено у подростков. Желание изолироваться ото всех - это сигнал бедствия. Например, человек перестает отвечать на сообщения, электронные письма и не обновляет социальные сети, хотя раньше делал это регулярно.

3. Вспышки гнева

Одной из самых очевидных эмоций, которые проявляются при депрессивном расстройстве, является гнев. Человек способен легко вспылить, а затем делать и говорить то, чего раньше никогда бы не сделал и не сказал. Люди с депрессивным расстройством легко раздражаются, и вы должны общаться с ними очень аккуратно.

4. Головная боль

Если вы заметили учащение приступов головной боли, то это может быть из-за депрессивного расстройства. Имейте в виду то, что головная боль связана с химическим дисбалансом в мозге человека. Мозг не понимает, что делать с таким состоянием, поэтому он превращает весь ваш стресс в физический симптом - головную боль.

5. Психогенный зуд

Он может возникать при любом психическом расстройстве в виде постоянной необходимости чесать кожу. Некоторые люди могут чувствовать, что по ним ползают пауки, жуки, муравьи, хотя это не так. Психогенный зуд также может быть связан с гиперчувствительностью во время депрессивного состояния.

6. Учащенное сердцебиение

Каждый описывает это состояние по-разному. Некоторые говорят, что их сердце ускоряется и начинает неравномерно биться. Другие считают, что сердце "делает сальто". Хотя это состояние может быть связано с проблемами сердца, оно также вызывается и стрессом.

7. Красное лицо

Покраснения - это симптомы депрессии, которые связаны с выделением гормонов во время стресса. Вы когда-нибудь видели, как чье-то лицо превращается в свеклу, потому что человек смущается? Некоторые склонны к этому явлению больше, чем другие. Красное лицо и румянец - это разные вещи. Румянец не означает гормональную перегрузку, в отличие от красного лица.

8. Усталость и истощение

Например, вы хотите спать намного больше, чем раньше. Вы чувствуете себя измученными без видимых на то причин. Ваша рутина, возможно, не изменилась, и вы делаете то же самое изо дня в день, но ощущаете себя настолько уставшими, что не можете функционировать. Если вы не можете найти энергию для выполнения простых задач, то это тоже один из признаков депрессии.

9. Гиперчувствительность к звукам

Когда организм усиленно вырабатывает кортизол, то вы становитесь гиперчувствительными. Вы замечали, что любой шум вас нервирует? Например, некоторые люди не могут слушать громкую музыку, их раздражают, скажем, покашливающие люди и кричащие маленькие дети.

10. Кожные высыпания

Конечно, существует тысяча причин возникновения сыпи, однако депрессия может ухудшить это состояние и вызвать проблему помасштабнее. Например, псориаз, розацеа, экзема усиливаются в периоды депрессивного состояния. Опять же, человеческое тело пытается подать знак о том, что что-то не в порядке, через эти симптомы депрессии и вашу кожу.

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