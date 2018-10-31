Как определить депрессию: 10 тревожных симптомов [ Редактировать ]
Депрессия является серьезным заболеванием, с которым сталкиваются миллионы людей каждый год. И важно вовремя заметить первые симптомы депрессии у себя или своих близких. 10 симптомов депрессии, которые нельзя игнорировать, сообщает flytothesky.ru.
1. Изменение привычек питания
Когда вы начинаете употреблять слишком много или слишком мало пищи - это может быть связано с депрессивным расстройством. Многие люди таким способом пытаются преодолеть отчаяние. Кто-то "заедает" проблему, а кто-то просто не в состоянии есть из-за полного отсутствия аппетита. Это может привести к серьезным последствиям, поэтому в такие периоды необходимо следить за своим весом.
2. Изоляция
Отчуждение от окружающего мира и желание остаться в одиночестве - тревожный знак. Многие люди запираются у себя в комнате для того, чтобы избежать взаимодействия с другими. Особенно это распространено у подростков. Желание изолироваться ото всех - это сигнал бедствия. Например, человек перестает отвечать на сообщения, электронные письма и не обновляет социальные сети, хотя раньше делал это регулярно.
3. Вспышки гнева
Одной из самых очевидных эмоций, которые проявляются при депрессивном расстройстве, является гнев. Человек способен легко вспылить, а затем делать и говорить то, чего раньше никогда бы не сделал и не сказал. Люди с депрессивным расстройством легко раздражаются, и вы должны общаться с ними очень аккуратно.
4. Головная боль
Если вы заметили учащение приступов головной боли, то это может быть из-за депрессивного расстройства. Имейте в виду то, что головная боль связана с химическим дисбалансом в мозге человека. Мозг не понимает, что делать с таким состоянием, поэтому он превращает весь ваш стресс в физический симптом - головную боль.
5. Психогенный зуд
Он может возникать при любом психическом расстройстве в виде постоянной необходимости чесать кожу. Некоторые люди могут чувствовать, что по ним ползают пауки, жуки, муравьи, хотя это не так. Психогенный зуд также может быть связан с гиперчувствительностью во время депрессивного состояния.
6. Учащенное сердцебиение
Каждый описывает это состояние по-разному. Некоторые говорят, что их сердце ускоряется и начинает неравномерно биться. Другие считают, что сердце "делает сальто". Хотя это состояние может быть связано с проблемами сердца, оно также вызывается и стрессом.
7. Красное лицо
Покраснения - это симптомы депрессии, которые связаны с выделением гормонов во время стресса. Вы когда-нибудь видели, как чье-то лицо превращается в свеклу, потому что человек смущается? Некоторые склонны к этому явлению больше, чем другие. Красное лицо и румянец - это разные вещи. Румянец не означает гормональную перегрузку, в отличие от красного лица.
8. Усталость и истощение
Например, вы хотите спать намного больше, чем раньше. Вы чувствуете себя измученными без видимых на то причин. Ваша рутина, возможно, не изменилась, и вы делаете то же самое изо дня в день, но ощущаете себя настолько уставшими, что не можете функционировать. Если вы не можете найти энергию для выполнения простых задач, то это тоже один из признаков депрессии.
9. Гиперчувствительность к звукам
Когда организм усиленно вырабатывает кортизол, то вы становитесь гиперчувствительными. Вы замечали, что любой шум вас нервирует? Например, некоторые люди не могут слушать громкую музыку, их раздражают, скажем, покашливающие люди и кричащие маленькие дети.
10. Кожные высыпания
Конечно, существует тысяча причин возникновения сыпи, однако депрессия может ухудшить это состояние и вызвать проблему помасштабнее. Например, псориаз, розацеа, экзема усиливаются в периоды депрессивного состояния. Опять же, человеческое тело пытается подать знак о том, что что-то не в порядке, через эти симптомы депрессии и вашу кожу.
Ранее мы писали о пяти простых способах избавиться от головной боли
по теме
Медики назвали неожиданную причину сколиоза
Медики назвали неожиданную причину сколиоза
Как избавиться от головной боли: пять простых способов
Головная боль – один из наиболее распространенных видов боли
Медики раскрыли удивительное свойство морской капусты
Специалисты провели исследование, результаты которого очень удивили ученых
Фармацевти застерігають про можливе подорожчання соціальних ліків
Українці можуть залишитися без дешевого "Корвалолу". Фармацевти та експерти застерігають про можливе подорожчання соціальних ліків. Усе через судовий позов одного з виробників. Більше у нашому матеріалі
Диетолог посоветовала наедаться перед сном
Осенью люди все чаще чувствуют упадок сил и жизненной энергии, испытывая сонливость, стресс, упадок сил, приливы плохого настроения