В среду, 31 октября, в Киеве прошел Smart City Forum 2018, где состоялась церемония награждения украинских городов в разных номинациях. Призы получали за достижения в сферах инновационных технологий, развития и повышения уровня комфорта для местных жителей, сообщает "Информатор".

Киев был признан самым комфортным городом для проживания. За последние три года было разработано 40 инновационных проектов для повышения уровня комфорта, безопасности жизни и доверия к власти жителей города. При использовании IT-технологий создали и запустили программы Открытый бюджет, Бюджет участия, э-петиции, "Безопасный город", информационно-аналитическую систему "Майно", систему информирования и оповещения жителей. А с 31 октября так же должен заработать единый электронный билет.

Так, были отмечены лучшие городские проекты, общественные и государственные инициативы в шести номинациях. Экспертный совет определил лучшие города в разных направлениях развития smart city среды:

в номинации "Лучший инновационный город" - победил Харьков;

в номинации "Лучшая транспортная модель города" - Тернополь;

в номинации "Самый комфортный город для жизни" - Киев;

в номинации "Город стартапов" - Львов;

в номинации "Экологический и энергоэффективный город" - Кривой Рог;

в номинации "Открытый город 2018" - Дрогобыч.

Ранее был опубликован рейтинг самых демократических городов Украины.