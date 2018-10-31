В жутком ДТП под Львовом пострадали 9 человек [ Редактировать ]
Во Львовской области в результате ДТП на трассе "Киев-Чоп" пострадали 9 человек, из них трое детей, сообщает пресс-служба регионального управления Национальной полиции.
Авария произошла вечером 30 октября в селе Тухолька Сколевского района. Водитель автомобиля Ssang yong rexton не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Volkwagen transporter, за рулем которого находился 28-летний житель одного из сел Турковского района.
Вследствие аварии пострадали водитель и пятеро пассажиров микроавтобуса, из них трое детей: 14, 7 лет и полугодовалый младенец, а также водитель и двое пассажиров легковушки, одна из которых - 11-летняя девочка. Всех пострадавших госпитализировали.
Ранее под Киевом произошло смертельное ДТП.
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