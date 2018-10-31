Рада Безпеки ООН де-факто зафіксувала відповідальність Росії за виконання Мінських домовленостей. Про це заявив в ефірі каналу "Прямий" народний депутат, секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони Іван Вінник.

Він прокоментував відмову Ради Безпеки заслухати представницю так званої "ЛНР" на засіданні, на якому обговорювалася ситуація на Донбасі.

"Мінські домовленості еволюціонували щодо домовленостей та зобов’язань, які покладаються на сторони. У даному випадку чітко виділені дві сторони - це Україна, яка здійснює заходи стримування та відсічи російської агресії, та РФ, яка здійснює цю збройну агресію. Коли представники США звертаються через офіційні канали до РФ, вони чітко бачать цю суб’єктність", - пояснив нардеп.

Він підкреслив, що у протоколах по Мінських домовленостях зразка 2015 року РФ не була визначена як суб’єкт. Зараз Рада Безпеки ООН категорично заперечила можливість участі представника так званої "ЛНР" в засіданнях, і це свідчить, що відповідати має саме Росія.

"Результат голосування з приводу участі представника окупаційної адміністрації РФ в Луганській області - негативна відповідь Радбезу - є чітким свідченням того, що ООН не бачить жодної суб’єктності цих квазіутворень, які Росія створила у своїй уяві задля приховування збройної агресії проти нашої держави і створення якоїсь інформаційної картинки для світу, - наголосив Іван Вінник. - Це є чітка відповідь: жодного пом’якшення не відбудеться, якщо Росія не припинить війну на Донбасі".