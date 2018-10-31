Почерк человека значит гораздо больше, чем может показаться.Он рассказывает об укоренившихся чертах вашего характера, а также является отражением уникальности вашей личности, поскольку у каждого человека он уникален. Существует целая наука, посвященная изучению и анализу почерка. Что же может рассказать почерк о человеке? Этим делится flytothesky.ru.

Следует признать, что факты, приведенные ниже, не будут действительны во всех случаях и соответствовать каждому человеку в равной степени. Тем не менее они могут помочь вам узнать себя поближе. Попробуйте написать предложение карандашом в несколько строк на бумаге. Мы предлагаем: "Проворный пятнистый гепард перепрыгивает через большую яму". А теперь читайте дальше, что действительно ваш почерк говорит о вас.

Размер букв

Большие буквы

• Вы хотите быть понятыми и заметными

• Вы активный и общительный человек

Маленькие буквы

• Вы сконцентрированы и рассудительны

• Вероятно, вы интроверт

Нажим

Сильный нажим

• Вы очень эмоциональны и многое принимаете близко к сердцу

• Вы быстро реагируете на происходящее

Слабый нажим

• Вы легки на подъем и ко многому готовы

• Вы эмоционально не истощаете себя

Наклон

Без наклона

• Вы полагаетесь на логику, а не на эмоции

• Вы довольно прагматичны и надежны

Наклон вправо

• Вы живете по велению сердца, вы дружелюбны, сентиментальны и импульсивны

• Вы высоко цените своих друзей и семью

Наклон влево

• Вы предпочитаете находиться в окружении вещей, а не людей. Так вы чувствуете себя спокойнее

• Вы объективны и сдержаны

• Вы более эгоистичны, чем остальные

Завитки на В, У, Д, З

Тонкие - вы избирательны в друзьях

Широкие - у вас большой круг друзей

Длинные - вы любите путешествовать или менять место жительства

Короткие - вы явный домосед

Соединение букв

Не соединены - вы тщательно обдумываете решения, вы логичный и методичный человек

Соединены - вы умны и интуитивны

Расстояние между строчками

Небольшое расстояние - у вас плохо получается планировать свое время

Достаточное расстояние - вы четко понимаете границы дозволенного

Почерк говорит о человеке многие вещи. Он может определить умственные способности, силу воли, отношение человека к друзьям и карьере. Надеемся, вы узнали в этих характеристиках себя.

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