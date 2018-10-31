О чем может рассказать почерк [ Редактировать ]
Почерк человека значит гораздо больше, чем может показаться.Он рассказывает об укоренившихся чертах вашего характера, а также является отражением уникальности вашей личности, поскольку у каждого человека он уникален. Существует целая наука, посвященная изучению и анализу почерка. Что же может рассказать почерк о человеке? Этим делится flytothesky.ru.
Следует признать, что факты, приведенные ниже, не будут действительны во всех случаях и соответствовать каждому человеку в равной степени. Тем не менее они могут помочь вам узнать себя поближе. Попробуйте написать предложение карандашом в несколько строк на бумаге. Мы предлагаем: "Проворный пятнистый гепард перепрыгивает через большую яму". А теперь читайте дальше, что действительно ваш почерк говорит о вас.
Размер букв
Большие буквы
• Вы хотите быть понятыми и заметными
• Вы активный и общительный человек
Маленькие буквы
• Вы сконцентрированы и рассудительны
• Вероятно, вы интроверт
Нажим
Сильный нажим
• Вы очень эмоциональны и многое принимаете близко к сердцу
• Вы быстро реагируете на происходящее
Слабый нажим
• Вы легки на подъем и ко многому готовы
• Вы эмоционально не истощаете себя
Наклон
Без наклона
• Вы полагаетесь на логику, а не на эмоции
• Вы довольно прагматичны и надежны
Наклон вправо
• Вы живете по велению сердца, вы дружелюбны, сентиментальны и импульсивны
• Вы высоко цените своих друзей и семью
Наклон влево
• Вы предпочитаете находиться в окружении вещей, а не людей. Так вы чувствуете себя спокойнее
• Вы объективны и сдержаны
• Вы более эгоистичны, чем остальные
Завитки на В, У, Д, З
Тонкие - вы избирательны в друзьях
Широкие - у вас большой круг друзей
Длинные - вы любите путешествовать или менять место жительства
Короткие - вы явный домосед
Соединение букв
Не соединены - вы тщательно обдумываете решения, вы логичный и методичный человек
Соединены - вы умны и интуитивны
Расстояние между строчками
Небольшое расстояние - у вас плохо получается планировать свое время
Достаточное расстояние - вы четко понимаете границы дозволенного
Почерк говорит о человеке многие вещи. Он может определить умственные способности, силу воли, отношение человека к друзьям и карьере. Надеемся, вы узнали в этих характеристиках себя.
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