Бюджет на 2019 рік вкрай необхідно схвалити до 1 грудня.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Він також підкреслив, що кошторис має бути реалістичним. Це означає, що доходи і видатки мають збігатися, а дефіцит бюджету - не більше, ніж заплановано, і з дуже чіткими джерелами його погашення.

"Я вважаю, що це має бути дуже реалістичне завдання, але бюджет має бути абсолютно збалансованим - видатки і доходи рівні. Будь-яке відхилення видатків від доходів - це нова криза, а ми маємо говорити про стабільне зростання. І ми цього досягаємо, я наголошую. Я знаю, що воно ще не дійшло до кожної родини. Але це благополуччя дійде обов'язково", - наголосив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.