США та Японія розпочали спільні військові навчання [ Редактировать ]
США та Японія розпочали спільні військові навчання.
Мета їх проведення - відпрацювання спільних дій під час надзвичайного стану. Сьогодні військовослужбовці відпрацюють взаємодію при проведенні пошуково-рятувальних операції. Навчання проводяться на американській військовій базі Місава в префектурі Аоморі. Задіяні 57 тисяч військових сухопутних, повітряних та військово-морських сили двох країн. Спільні маневри триватимуть до 8 листопада.
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