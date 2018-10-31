NASA завершує місію телескопу "Кеплер" [ Редактировать ]
Шукач екзопланет - космічний телескоп "Кеплер" - припинить роботу.
У апарата закінчилося пальне, тож НАСА вирішила не поновлювати його місію. Цього або наступного тижня центр керування місією відправить сигнал і відключить телескоп...
За останні роки "Кеплер" зазнав кількох серйозних поломок, тимчасово втративши орієнтацію в просторі, втім фахівцям НАСА вдалося впоратися з негараздами. Усього зонд пробув у космосі 9 років, виявивши 2600 планет земного типу за межами Сонячної системи.
Відключений апарат продовжить рухатися орбітою навколо Сонця, на відстані у майже 140 мільйонів кілометрів від нашої планети. Нового мисливця за екзопланетами під назвою "TESS" НАСА відправило в космос ще в квітні. Цей апарат більш досконалий, зокрема, оснащений кращою оптикою - в 400 разів сильнішою, ніж у Кеплера. Втім, за словами науковців, насправді місію Кеплера ще не завершено, адже обробка величезного масиву даних, зібраних апаратом за 9 років, триватиме ще довго.
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