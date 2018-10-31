Найвищу на планеті статую встановили в Індії.

Світовим рекордсменом став Монумент Єдності, зведений неподалік міста Вадодара у штаті Гуджарат і присвячений героєві боротьби за незалежність Індії- Валлаббхаї Пателю.

Статуя Пателя на повний зріст має висоту 182 метри. Її встановлено на 58-метровому постаменті, тож загальна висота споруди - 240 метрів. Це на 23 метри вище Чжун'юаньскої статуї Будди у Китаї, яка до цього моменту вважалася найвищою статуєю на Землі, і майже удвічі вище за статую Свободи в Нью-Йорку.