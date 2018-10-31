У Індії встановили найвищу у світі статую [ Редактировать ]
Найвищу на планеті статую встановили в Індії.
Світовим рекордсменом став Монумент Єдності, зведений неподалік міста Вадодара у штаті Гуджарат і присвячений героєві боротьби за незалежність Індії- Валлаббхаї Пателю.
Статуя Пателя на повний зріст має висоту 182 метри. Її встановлено на 58-метровому постаменті, тож загальна висота споруди - 240 метрів. Це на 23 метри вище Чжун'юаньскої статуї Будди у Китаї, яка до цього моменту вважалася найвищою статуєю на Землі, і майже удвічі вище за статую Свободи в Нью-Йорку.
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