Жорстоке побиття просто посеред вулиці. У Чернівцях співробітник поліції відгамселив водія. Так хотів провчити чоловіка за - на його думку - неправильну парковку. Лупцював ногами, навіть коли той після численних ударів втратив свідомість.

Деталі цієї історії - у сюжеті Ольги Паламарюк.

Чернівчанин Максим Савосюк показує наслідки звичайної, на перший погляд, суперечки. Чоловік припаркував автомобіль поблизу юридичного корпусу місцевого університету. Однак це не сподобалося іншому водієві - його машина стояла позаду. Молодик підійшов з'ясувати стосунки. І першим вдарив Максима.

"Я його тримав за ногу, ще в той момент я був при тямі. Коли вже лежав на землі, я відчув удар по голові. Я втратив свідомість, вже лежав. Я був без свідомості, коли мене вже били. Розумієте, таку серію ударів отримати - якщо подивитися в будь-яких змаганнях - люди після цього можуть вже не встати ніколи", - розповідає Максим Савосюк, постраждалий.

Непритомного чоловіка побачив охоронець і викликав "швидку". Зараз Максим у нейрохірургічному відділенні обласної лікарні. У нього - численні гематоми, забої голови та пошкоджене око.

"Там є забій, там є крововилив. Дивиться окуліст. Динаміка буде, про виписку ще зараз мову не ведемо", - повідомив Ігор Яремчук, нейрохірург.

Пошуками кривдника зайнялася дружина постраждалого. І вже наступного дня дізналася: її чоловіка просто на вулиці гамселив співробітник поліції.

"На сайті патрульної поліції я його знайшла, на сайті патрульної поліції! Я дуже боюсь, що хтось може стати колись його жертвою - цієї людини. Хочу справедливого, об'єктивного покарання", - говорить Олена Савосюк, дружина Максима Савосюка.

Пізніше встановили: горе-коп перевівся з лав патрульної поліції до іншого поліцейського підрозділу. Справу розслідують правоохоронці. Відкрили кримінальне провадження.

"Достовірно вже встановлено, що, дійсно, бо даної події причетний працівник поліції. Тому нами зараз прийнято рішення про направлення кримінального провадження в прокуратуру Чернівецької області", - повідомив Олександр Чубей, заступник керівника ГУ Нацполіції у Чернівецькій області.

Опісля справу передали до СБУ. Щоправда, кваліфікують статтю, як "хуліганство". Тим часом, сам поліцейський на зв'язок ані з журналістами, ані з потерпілим - не виходить. За неофіційною інформацією, він уже написав рапорт на звільнення. Однак в самому управлінні поліції цього не коментують.