На Донбассе в районе оккупированной Горловки Донецкой области боевики продвинули вперед свои позиции у линии разграничения.

В одном из районов боевики продвинулись почти на километр в сторону украинских войск, сообщил первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг на брифинге в Киеве 31 октября, передает УНИАН.

"На прошлой неделе мы действительно увидели признаки продвижения вперед еще в двух местах. Наши беспилотные летательные аппараты дальнего радиуса действия обнаружили вблизи Ставков и Горловки новые системы траншей, которые протянулись дальше на запад, сокращая расстояние между позициями сторон, в одном месте оно сократилось почти на километр", - сказал Хуг.

"Эти последние продвижения подобны тем, что происходили в Желобке, Водяном и Южном раньше в этом году, и совсем недавно - в Золотом. После того, как мы видели, что вокруг Широкино, Донецкого аэропорта, Дебальцево, района Павлополя, Пикуз, Авдеевки, Ясиноватой и районов вокруг Крымского и Смелого разворачивались ожесточенные боевые действия, мы можем сказать на основании результатов мониторинга, который продолжается в течение последних четырех лет, что существует прямая связь между продвижением вперед и повышением уровня насилия", - подчеркнул Хуг.

Он также затронул проблему разминирования территории:

"Вы можете спросить, что случилось с положением о разминировании в рамках Минских соглашений и последующей договоренности от 2016 года о противоминной деятельности. Прошедшая неделя ничем не отличается от других. СММ ОБСЕ фиксирует наличие мин вдоль всей линии разграничения, несмотря на то, что стороны договорились извлечь мины и не устанавливать новые", - добавил Хуг.

Ранее над Донбассом исчез беспилотник ОБСЕ.