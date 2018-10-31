Украина запретит полеты над Черным морем [ Редактировать ]
Украина закроет воздушное пространство над Черным морем в связи с испытанием управляемых ракет в Херсонской области 1 ноября.
"Завтра начнутся летно-испытательные учения в Херсонской области по испытанию управляемых ракет к зенитно-ракетным комплексам", - сообщил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Струтинский, передают "Украинские новости".
Уточняется, что в связи с ракетными стрельбами воздушное пространство над Черным морем будет закрыто с 1 по 4 ноября.
Накануне на берегу Азовского моря провели боевые учения.
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