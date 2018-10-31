Полеты на Черным морем запретят. Илл.: flickr.com/ministryofdefenceua

Украина закроет воздушное пространство над Черным морем в связи с испытанием управляемых ракет в Херсонской области 1 ноября.

"Завтра начнутся летно-испытательные учения в Херсонской области по испытанию управляемых ракет к зенитно-ракетным комплексам", - сообщил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Струтинский, передают "Украинские новости".

Уточняется, что в связи с ракетными стрельбами воздушное пространство над Черным морем будет закрыто с 1 по 4 ноября.

Накануне на берегу Азовского моря провели боевые учения.