Шахтарі готуються до всеукраїнського страйку - Сергій Каплін [ Редактировать ]
13 днів під землею вартують шахтарі в Лисичанську - вимагають зарплату за чотири місяці.
Мітингують не лише гірники - містяни щодня перекривають дороги в центрі Лисичанська. В забої шахти імені Капустіна цілодобово перебувають 15 працівників, обіцяють, що не піднімуться на поверхню, поки не отримають заборговані гроші.
"Ми почали велику акцію протесту і закликали, створили оргкомітет по організації всеукраїнського страйку шахтарів і гірників. Ми маєм успіхи на цій ниві і найближчим часом ми перекриємо всі центральні дороги нашої країни, добиватимемося поваги до наших шахтарів!
Не повинні шахтарі, сотні тисяч наших, десятки тисяч наших шахтарів працювати на молотку і давати "страні угля", витрачаючи на це своє здоров'я , витрачаючи роки свого життя", - заявив Сергій Каплін, лідер "Соціалістичної партії України".
по теме
У Лисичанську гірники зупинили роботу шахт та закликають владу виплатити усі борги шахтарям - Сергій Каплін
Одинадцятий день під землею - на глибині 600 метрів, гірники Лисичанська створили оперативний штаб та вимагають повернути борги і змінити керівництво шахт
Оппоблок вимагає погасити борги перед працівниками вугільної промисловості - Юрій Бойко
До парламенту прийшли сьогодні представники профспілок Луганській області - вимагали погасити заборгованості по зарплатам та провести засідання уряду
Сергій Каплін вимагає справедливо перерахувати пенсії, надати доступні субсидії та виплатити заборгованості
Акція за права незахищених верств населення має відбутися вже завтра. За словами нардепа Сергія Капліна - до таких дій українців підштовхнула бездіяльність влади
Сергій Каплін та гірники шахти "Капустіна" заявили про припинення роботи шахт Лисичанська та перекриття доріг державного значення у разі не виплати зарплат
Повернути борги та змінити керівництво шахт у Лисичанську. Такі вимоги висунули місцеві гірники. Вони страйкують вже десятий день. На глибині у 600 метрів, шахтарі створили оперативний штаб. Вони погрожують припинити роботу всіх шахт у Лисичанську та перекрити майже всі дороги на Луганщині
Сергій Каплін разом із гірниками шахти "Капустіна" продовжує боротися за виплату зарплати шахтарям
Понад тиждень шахтарі Луганської області мітингують просто в копальнях. У такий спосіб люди вимушені добиватися виплати зарплат. Дехто не бачив зароблених грошей три роки. За час небезпечної акції двох людей вже доправили до лікарні. А сьогодні в шахті імені Капустіна стався обвал породи
Сергій Каплін разом з бастуючими шостий день гірниками шахти «Капустіна» вимагає негайної виплати зарплат шахтарям
Майже півроку без грошей виживають родини шахтарів на Луганщині. Доведені до відчаю гірники державної шахти "Капустіна" оголосили страйк. Вони спустилися в забій і вже шостий день відмовляються підніматися на поверхню. Нині під землею лишаються 22 шахтарі