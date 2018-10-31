13 днів під землею вартують шахтарі в Лисичанську - вимагають зарплату за чотири місяці.

Мітингують не лише гірники - містяни щодня перекривають дороги в центрі Лисичанська. В забої шахти імені Капустіна цілодобово перебувають 15 працівників, обіцяють, що не піднімуться на поверхню, поки не отримають заборговані гроші.

"Ми почали велику акцію протесту і закликали, створили оргкомітет по організації всеукраїнського страйку шахтарів і гірників. Ми маєм успіхи на цій ниві і найближчим часом ми перекриємо всі центральні дороги нашої країни, добиватимемося поваги до наших шахтарів!

Не повинні шахтарі, сотні тисяч наших, десятки тисяч наших шахтарів працювати на молотку і давати "страні угля", витрачаючи на це своє здоров'я , витрачаючи роки свого життя", - заявив Сергій Каплін, лідер "Соціалістичної партії України".