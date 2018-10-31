"Шершеляфам" - теза завтрашнього дня для українських посадовців. Адже в Київ приїжджає одна з найвпливовіших жінок світу - Канцлер Німеччини Ангела Меркель. Головні теми перемовин - ситуація на Донбасі та виконання Мінських домовленостей. Візит триватиме один день.

З Петром Порошенком - Меркель планує обговорити миротворчу місію на Сході, будівництво газопроводу "Північний Потік-2", ситуацію в Криму та на Азові.

Крім того, канцлер зустрінеться з прем'єром, нардепами та візьме участь у дискусії зі студентами.

У Київ канцлер летить після своєї гучної заяви про намір із часом піти з великої політики. І німецькі експерти прогнозують, що тепер вона ще більше зосередиться на зовнішньо-політичній діяльності.

"Я припускаю, що пані Меркель зробить усе, щоб кінець її кар'єри був успішним і послідовним і щоб вона залишилася в історії. Я думаю, вона буде ще енергійніше проводити свою політику. А політика її ґрунтується на раціональних рішеннях. Вона апелює до людей, щоб вони визначили свої пріоритети. А пріоритет сьогодні - це мирне майбутнє", - переконаний Нільс Дідеріх, політолог.