Закрита зустріч військових послів. У Брюсселі проходить засідання Ради НАТО-Росія. Які теми обговорюватимуть і чи є на порядку денному українське питання - розповість Світлана Чернецька.

Засідання Ради НАТО-Росія проходить у Брюсселі, в штаб-квартирі альянсу. Це - закрита зустріч.

Тобто жодних результатів оголошувати не будуть, з пресою не говоритимуть. Максимум, що зроблять обидві сторони - напишуть короткі повідомлення: які теми обговорювали. Попереднє засідання ради відбулося півроку тому. І на ньому головним питанням була ситуація в Україні.

Сьогодні ж ця тема відійшла на другий план. Насамперед, НАТО турбує чергова суперечка між Вашингтоном і Москвою. Президент США звинуватив Росію в недотриманні договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності. За розробку крилатої ракети наземного базування для комплексу "Іскандер". Дональд Трамп пригрозив виходом з договору. Росія ж попередила, що у такому випадку вживатиме відповідних заходів. І натякнула на воєнні дії.

"Ми не хочемо нової холодної війни, ми не хочемо чергової гонки озброєнь. Тому ми повинні працювати над поліпшенням відносин з Росією. А поки - мусимо давати раду складним відносинам з РФ. Це означає, що нам потрібно нарощувати військову присутність, проводити більше навчань, чинити більше тиску, щоб запобігти інцидентам і непорозумінням", - наголосив Єнс Столтенберг, Генеральний секретар НАТО.

Цю заяву генсек НАТО зробив у Норвегії. Де в розпалі наймасштабніші навчання альянсу з часів "холодної війни". Там зараз 40 тисяч військових із 30 країн. Вони практикуються в повітряних операціях, на морі та на суші - зовсім неподалік Росії. Знову ж таки, демонструючи міць НАТО.

Стосунки між альянсом та Москвою значно погіршилися через анексію Криму чотири роки тому. Тоді НАТО тимчасово зупинило політичний діалог, а також усю практичну та воєнну співпрацю з Кремлем. В 2016-му діалог відновили. Втім, відносини й далі доволі напружені. І від цієї зустрічі прориву не очікують.