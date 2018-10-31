Ситуацію на Сході України та свободу слова обговорили в парламенті. Депутати від фракції "Опозиційного блоку" зустрілися з делегатами групи соціалістів у ПАРЄ.

Опозиціонери розповіли євродепутатам про загальну політичну ситуацію в країні. Говорили про вибори в Україні, зокрема про необхідність зміни виборчого законодавства в частині відкритих списків під час парламентських виборів. А також про позиції парламентських партій щодо Мінських перемовин і Нормандського формату.

"Ми говорили про ситуацію в Україні, як досягти миру. І я вважаю, що наша думка. яка є, здебільшого, альтернативною від думки влади, - її корисно знати нашим європейським колегам. Тому що ми маємо реальний план досягнення миру. Ми маємо реальне бачення, як повинен проходити компроміс, яким чином зупинити війну і ми відкрито розповіли про це нашим колегам. В тому числі - і про права опозиції. про порушення свободи слова і всі ці речі, які сьогодні ганьблять країну", - наголосив Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційний блок".

"Мы обсудили огромное количество вопросов. В первую очередь - мирное урегулирование. Потому что для нашей партии это самое важное. Вопросы. связанные с экономикой, борьбой с коррупцией.

ПАСЕ всегда считает, что выборы должны быть демократичными. И должен быть честный выбор народа. Поэтому когда у нас нет переписи, когда не принимается избирательное законодательство, Нам хотят оставить эту унизительную гречку, эту фальсификацию - конечно, реакция негативная", - підкреслив Олександр Вілкул, народний депутат, співголова фракції "Опозиційний блок".

А представники ПАРЄ оголосили, що завтра планують поїхати на Донбас. Аби особисто оцінити ситуацію, зустрітися з місією ОБСЄ та проаналізувати - як втілюються в життя гуманітарні проекти, започатковані за підтримки Німеччини. Відвідають дитячу лікарню та ознайомляться з проектом будівництва приміщень для біженців. Потім - пообіцяли підготувати звіт - як витрачалися кошти, виділені на допомогу.