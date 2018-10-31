"Не будь гарбузом - здай кров". У Черкасах понад пів-сотні студентів вирішили на Геловін стати донорами, але в доволі незвичний спосіб.

Сьогодні зранку на відвідувачів і працівників обласного центру переливання крові чекало справжнє нашестя вампірів та вурдалаків… Руслан Кухарчук усе бачив.

Крісло вампіра, гарбузи, свічки та моторошні персонажі - і все це у холі обласного центру переливання крові. Студенти черкаських вишів просто на очах у здивованих відвідувачів і медиків перетворюються на містичних істот.

"Це звичайна гуашка для аква-гриму. Тому, якщо не будуть чіпати до вечора - ще можна й на танці сходить".

Цей перформанс організували молоді активісти. Аби заохотити до донорства своїх однолітків. Прийти на акцію у день Геловіна студентів закликали протягом останнього тижня і, як виявилося, не даремно. Здати кров вирішили понад п'ятдесят молодих людей.

"Ми вважаємо, що дуже важливо долучитися до такого руху. Ми назвали її "вампіріадою" оскільки поєднання вампірів і крові. Донори теж здають кров", - говорить Сергій Шмиголь, співорганізатор акції.

Більшість учасників акції кров здають вперше. Перед процедурою, зізнається Вікторія, трохи нервувала. Та зараз каже, не все так страшно. У дівчини візьмуть 450 мілілітрів - це допустима норма за раз.

"Ой не страшно, як всі говорять, що бояться і взагалі. Це добре діло, чому б і ні. Вона допомагає іншим людям і вона доволі таки потрібна", - говорить Вікторія Бражник, студентка.

Від акції працівники станції - у захваті. Зазвичай щодня кров тут здають не більше двох-трьох десятків людей, а цього замало, кажуть медики. Постійні донори є, та вони не завжди готові.

"Практично кожен день ми викликаємо донорів, тому що крові не вистачає. У нас є велика проблема донорів на концентрат тромбоцитів, тому що це клітини крові, які потрібні для важких хворих - зокрема для онко-хворих. І донорів таких - мало", - говорить Любов Рижкіна, завідувач відділу комплектування донорських кадрів Черкаської обласної станції переливання крові.

На станції сподіваються, що після акції донорів стане більше. Принаймні деякі учасники вже зголосилися здавати кров на постійній основі.