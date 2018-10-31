Лукашенко готов отправить миротворцев на Донбасс [ Редактировать ]
Беларусь готова помочь в разрешении конфликта на Донбассе и взять на себя контроль на российско-украинской границе.
"Будем откровенны: решение конфликта на Донбассе, при желании, могло бы быть уже давно найдено... Мы готовы взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе", - заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на открытии Мюнхенской конференции по безопасности в Минске 30 октября, передает 112.ua.
Он добавил, что "необходимо вести дальнейший поиск взаимоприемлемого решения по размещению на Донбассе миротворцев".
"Возможно рассмотреть варианты размещения совместной миссии ООН и ОБСЕ в Украине. В ее состав могут войти военнослужащие, полицейские, гражданский персонал из стран, которые на протяжении всего периода конфликта вносили посильный вклад в его разрешение. Нужно обеспечить принцип поэтапности в развертывании этой миссии, но времени почти не осталось при этом", - сказал Лукашенко.
По его словам, также необходимо активизировать работу в "нормандском формате", "чтобы обеспечить четкий механизм контроля за выполнением минских соглашений".
Ранее Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова включиться в конфликт между Украиной и Россией для его разрешения.
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