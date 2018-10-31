Хотела развестись: харьковчанин убил жену и надругался над телом [ Редактировать ]
В Харьковской области мужчина задушил свою 30-летнюю жену и бросил ее обнаженное тело на улице, пытаясь инсценировать изнасилование.
ЧП произошло в селе Феськи - местные жители обнаружили тело женщины в заброшенном здании тракторной бригады, сообщает пресс-служба Нацполиции области 31 октября.
Перед убийством супруги находилось дома. Между ними возникла ссора из-за ревности и после того, как женщина сообщила о своем намерении развестись, муж внезапно набросился на нее и задушил.
Чтобы скрыть преступление, злоумышленник перенес тело убитой в заброшенного здания тракторной бригады и раздел, пытаясь инсценировать изнасилование. На следующее утро он обратился в местную полицию с заявлением об исчезновении жены.
У погибшей остался несовершеннолетний ребенок.
Мужчина задержан, его действия квалифицированы по уголовной статье "Умышленное убийство". Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.
Тем временем в Ивано-Франковской области обнаружили тело женщины, которую жестоко избили и бросили у вокзала.
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