В первые девять месяцев 2018 года Украина на четверть сократила импорт природного газа.

Импорт составил чуть более восьми миллиардов кубометров, что на 24,3% меньше, чем за аналогичный период в 2017 году, сообщает "Корреспондент" со ссылкой на данные Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Также за три квартала 2018 года уменьшился транзит природного газа по территории Украины: он составил 65,446 миллиарда кубометров, что на 7% меньше, чем за этот же период 2017 года.

Добыча природного газа в Украине за январь-сентябрь 2018 года, по данным Минэнерго, составила 15,5 миллиарда кубометров, что соответствует результатам января-сентября 2017 года.

Ранее НАК "Нафтогаз" обнародовала цены на газ для населения, которые будут действовать с 1 ноября по 30 апреля 2019 года.