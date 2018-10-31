Украина резко сократила импорт газа [ Редактировать ]
В первые девять месяцев 2018 года Украина на четверть сократила импорт природного газа.
Импорт составил чуть более восьми миллиардов кубометров, что на 24,3% меньше, чем за аналогичный период в 2017 году, сообщает "Корреспондент" со ссылкой на данные Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.
Также за три квартала 2018 года уменьшился транзит природного газа по территории Украины: он составил 65,446 миллиарда кубометров, что на 7% меньше, чем за этот же период 2017 года.
Добыча природного газа в Украине за январь-сентябрь 2018 года, по данным Минэнерго, составила 15,5 миллиарда кубометров, что соответствует результатам января-сентября 2017 года.
Ранее НАК "Нафтогаз" обнародовала цены на газ для населения, которые будут действовать с 1 ноября по 30 апреля 2019 года.
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