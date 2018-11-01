В Париже в аэропорту Roissy Charles de Gaulle столкнулись два пассажирских самолетов. Об этом сообщает издание Le Parisien.

Самолет Airbus A330-200 авиакомпании Air France, который должен был вылететь на французский остров Сен-Мартен в Карибском море, столкнулся с лайнером американской компании Delta Air Lines на рулежной дорожке.

При столкновении крыло самолета авиакомпании из США задело хвост Airbus.

Вылет самолета Air France был отменен.

В результате инцидента никто не пострадал, все пассажиры были отправлены в пункт назначения резервным бортом.

Французское бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации проводит расследование происшествия.

Напомним, 29 октября пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании "Lion Air" разбился после вылета из аэропорта Джакарты (Индонезия). Самолет пропал с радаров спустя 13 минут после взлета. Как рассказал агентству представитель поисково-спасательных служб, самолет упал в море.

Смотрите также видео с места трагедии.

Кроме того, появилась информация о количестве жертв авиакатастрофы.