В Париже столкнулись два пассажирских самолета [ Редактировать ]
В Париже в аэропорту Roissy Charles de Gaulle столкнулись два пассажирских самолетов. Об этом сообщает издание Le Parisien.
Самолет Airbus A330-200 авиакомпании Air France, который должен был вылететь на французский остров Сен-Мартен в Карибском море, столкнулся с лайнером американской компании Delta Air Lines на рулежной дорожке.
При столкновении крыло самолета авиакомпании из США задело хвост Airbus.
Вылет самолета Air France был отменен.
В результате инцидента никто не пострадал, все пассажиры были отправлены в пункт назначения резервным бортом.
Французское бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации проводит расследование происшествия.
Напомним, 29 октября пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании "Lion Air" разбился после вылета из аэропорта Джакарты (Индонезия). Самолет пропал с радаров спустя 13 минут после взлета. Как рассказал агентству представитель поисково-спасательных служб, самолет упал в море.
Смотрите также видео с места трагедии.
Кроме того, появилась информация о количестве жертв авиакатастрофы.
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