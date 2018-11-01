Арест татарина в Крыму: в МИД сделали резкое заявление [ Редактировать ]
Министерство иностранных дел Украины осудило арест Дилявера Гафарова в оккупированном Крыму и требует от России немедленно прекратить преследование крымских татар.
Об этом заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.
1/2 Окупант продовжує дискримінацію кримських татар. Псевдосуд арештував кримського татарина Гафарова. Засуджуємо і висловлюємо протест РФ— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 31 октября 2018 г.
"Оккупант продолжает дискриминацию крымских татар. Псевдосуд арестовал крымского татарина Гафарова. Осуждаем и выражаем протест РФ", - написала Беца.
МИД Украины требует от России немедленно прекратить преследование крымских татар, выполнить требования резолюций ГА ООН и приказ Международного суда ООН.
Гафаров был задержан 30 октября после обыска в его доме в поселке Жемчужина Крыма. Он отказался от дачи показаний, однако заявил, что никаких преступлений не совершал.
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