Министерство иностранных дел Украины осудило арест Дилявера Гафарова в оккупированном Крыму и требует от России немедленно прекратить преследование крымских татар.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.

1/2 Окупант продовжує дискримінацію кримських татар. Псевдосуд арештував кримського татарина Гафарова. Засуджуємо і висловлюємо протест РФ — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 31 октября 2018 г.

"Оккупант продолжает дискриминацию крымских татар. Псевдосуд арестовал крымского татарина Гафарова. Осуждаем и выражаем протест РФ", - написала Беца.

МИД Украины требует от России немедленно прекратить преследование крымских татар, выполнить требования резолюций ГА ООН и приказ Международного суда ООН.

Гафаров был задержан 30 октября после обыска в его доме в поселке Жемчужина Крыма. Он отказался от дачи показаний, однако заявил, что никаких преступлений не совершал.