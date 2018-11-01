Перемога гуманності. У Португалії заборонили використовувати диких звірів у циркових шоу. Відповідне рішення ухвалив парламент країни.

Обмеження стосується понад тисячі тварин, серед них - леви, тигри, слони, верблюди і зебри. До 2024 року власники цирків мають записати своїх диких тварин до урядового реєстру.

Потім колишніх циркових артистів переведуть у спеціальні притулки у Португалії або за кордоном.