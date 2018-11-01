На Донбасі поранили двох військових ВСУ

Двоє українських військових поранені сьогодні на Донбасі. Бойовики відкривали вогонь дев'ять разів, чотири з них - із забороненої зброї. Наші армійці були змушені стріляти у відповідь. Уже другий тиждень залишається напруженою ситуація під Авдіївкою