Війна на Донбасі: поранили двох бійців ЗСУ [ Редактировать ]
Двоє бійців Об'єднаних сил отримали поранення під час бойових дій на Донбасі. Такі дані штабу на 18 годину. Окупанти 13 разів обстріляли оборонні укріплення українських захисників, застосували й заборонений калібр.
Найбільшу вогневу активність ворога зафіксовано поблизу Водяного на Приазов'ї та Золотого на Луганщині.
Командири підрозділів, що обороняються, вживали заходів для придушення ворожого вогню.
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