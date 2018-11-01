Зловмисникові загрожує від шести до десяти років з конфіскацією майна

Наркотиків на понад мільйон гривень знайшли правоохоронці Запорізької області у місцевого мешканця. Заборонені речовини зберігав удома 35-річний житель села Плодородне.

Під час обшуків у нього вилучили 300 пакетів із порошком та понад дві сотні упаковок з ампулами опію.

Зловмисникові загрожує від шести до десяти років з конфіскацією майна.