Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных мерах на санкции Киева. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина России.

Ограничения коснутся 322 физических и 68 юридических лиц. Они предусматривают замораживание денежных средств, ценных бумаг и имущества, а также запрет на вывод капиталов из России.

В частности, санкции введены в отношении главы МВД Украины Арсена Авакова.

В санкционный список также вошли бывший премьер-министр Арсений Яценюк и бывший лидер Правого сектора Дмитрий Ярош, старший сын президента Украины Алексей Порошенко, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, глава СНБО Александр Турчинов, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, генпрокурор Юрий Луценко и другие.

В список вошли украинские промышленные предприятия, а также швейцарская компания Ferrexpo (владеет долей в Полтавском горно-обогатительном комбинате) и две британских компании.

Ранее посол Польши в ООН заявил, что Россия угрожает безопасности Европы.