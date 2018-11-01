В Херсоне, в районе перекрестка улицы Перекопской с Черноморской, фургон снес ограждение и врезался в витрину магазина.

Об этом сообщает Кherson.life.

На месте аварии работают сотрудники патрульной полиции.

Ранее мы писали о том, что в Николаеве грузовик снес мотоциклиста.