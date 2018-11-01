В Херсоне микроавтобус "влетел" в витрину магазина (фото) [ Редактировать ]
Фото: Кherson.life
В Херсоне, в районе перекрестка улицы Перекопской с Черноморской, фургон снес ограждение и врезался в витрину магазина.
Об этом сообщает Кherson.life.
На месте аварии работают сотрудники патрульной полиции.
Ранее мы писали о том, что в Николаеве грузовик снес мотоциклиста.
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