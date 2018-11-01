Перестрелка в центре Бердянска: новые детали происшествия [ Редактировать ]
В центре Бердянска вооруженный грабитель устроил перестрелку, ранив двоих людей. Об этом сообщает местное издание "PRO.BERDYANSK.BIZ".
Стали известны новые подробности перестрелки. По предварительной информации, оружие было боевым.
Друзья пострадавших задержали и избили нападавшего мужчину. У преступника изъяли фальшивые деньги и документы, удостоверяющие личность.
Как выяснилось, 37-летний житель Николаевской области ранее служил в военной части, расположенной вблизи Бердянска. Представители руководства этой части рассказали нам, что мужчина уволился почти два месяца назад.
На данный момент преступник находится под охраной в хирургическом отделении горбольницы. Также директор Бердянского ТМО Дмитрий Егоров рассказал о состоянии здоровья двоих пострадавших. Медики сделали все возможное, чтобы спасти жизнь пациентам - одного из них пришлось оперировать более 6 часов.
Как официально прокомментировали на сайте Нацполиции, конфликт с перестрелкой произошел между гражданами 1981, 1975 и 1987 годов рождения, по факту происшествия открыто криминальное производство, нападавшему грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Напомним, что инцидент произошел на проспекте Труда в районе Центрального рынка - возле круглосуточного ломбарда. Видео с места происшествия смотрите по ссылке.
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