В центре Бердянска вооруженный грабитель устроил перестрелку, ранив двоих людей. Об этом сообщает местное издание "PRO.BERDYANSK.BIZ".

Стали известны новые подробности перестрелки. По предварительной информации, оружие было боевым.

Друзья пострадавших задержали и избили нападавшего мужчину. У преступника изъяли фальшивые деньги и документы, удостоверяющие личность.

Как выяснилось, 37-летний житель Николаевской области ранее служил в военной части, расположенной вблизи Бердянска. Представители руководства этой части рассказали нам, что мужчина уволился почти два месяца назад.

На данный момент преступник находится под охраной в хирургическом отделении горбольницы. Также директор Бердянского ТМО Дмитрий Егоров рассказал о состоянии здоровья двоих пострадавших. Медики сделали все возможное, чтобы спасти жизнь пациентам - одного из них пришлось оперировать более 6 часов.

Как официально прокомментировали на сайте Нацполиции, конфликт с перестрелкой произошел между гражданами 1981, 1975 и 1987 годов рождения, по факту происшествия открыто криминальное производство, нападавшему грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, что инцидент произошел на проспекте Труда в районе Центрального рынка - возле круглосуточного ломбарда. Видео с места происшествия смотрите по ссылке.