Відсьогодні у Києві на 17 основних магістралях міста швидкість руху транспорту знову обмежать до 50 кілометрів за годину. Про це нагадав перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Ідеться про ті ділянки, на яких раніше дозволили їздити зі швидкістю 80 кілометрів за годину. Він пояснив, що таке рішення пов'язане з наближенням зимового періоду і погіршенням дорожніх умов.

Дозвіл рухатися швидше відновлять із 1 квітня 2019-го.