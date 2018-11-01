У США розмірковують над подальшими санкціями проти Росії за отруєння в Солсбері. Перший пакет задіяли наприкінці серпня. Тоді ж Москві висунули вимогу: гарантувати незастосування хімічної зброї надалі та дозволити фахівцям з ООН провести локальні перевірки.

Чи виконує Росія ці умови Держдеп повинен відзвітувати Конгресу до 6 листопада. За відсутності поступу, РФ загрожує погіршення дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами, припинення польотів у США для компанії "Аерофлот", а також майже цілковите обмеження експорту та імпорту.

При цьому Росія і далі заперечує причетність до отруєння екс-агента ГРУ Сергія Скрипаля на території Великої Британії.