США можуть ввести нові санкції проти Росії [ Редактировать ]
У США розмірковують над подальшими санкціями проти Росії за отруєння в Солсбері. Перший пакет задіяли наприкінці серпня. Тоді ж Москві висунули вимогу: гарантувати незастосування хімічної зброї надалі та дозволити фахівцям з ООН провести локальні перевірки.
Чи виконує Росія ці умови Держдеп повинен відзвітувати Конгресу до 6 листопада. За відсутності поступу, РФ загрожує погіршення дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами, припинення польотів у США для компанії "Аерофлот", а також майже цілковите обмеження експорту та імпорту.
При цьому Росія і далі заперечує причетність до отруєння екс-агента ГРУ Сергія Скрипаля на території Великої Британії.
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