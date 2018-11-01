На облавку Боїнга було 189 людей

Із Яванського моря дістали перший бортовий самописець індонезійського Боїнга, який зазнав аварії в понеділок. Його виявили на глибині 30 метрів серед уламків літака.

За допомогою "чорної скриньки" рятувальники сподіваються з'ясувати, чому майже новий лайнер упав у море за 13 хвилин після злету.

Нагадаю, на його облавку було 189 людей. Ніхто не вижив.