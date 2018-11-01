Авіакатастрофа в Індонезії: знайшли перший бортовий самописець [ Редактировать ]
Із Яванського моря дістали перший бортовий самописець індонезійського Боїнга, який зазнав аварії в понеділок. Його виявили на глибині 30 метрів серед уламків літака.
За допомогою "чорної скриньки" рятувальники сподіваються з'ясувати, чому майже новий лайнер упав у море за 13 хвилин після злету.
Нагадаю, на його облавку було 189 людей. Ніхто не вижив.
по теме
Авіакатастрофа в Індонезії: знайшли "чорну скриньку"
Із Яванського моря дістали перший бортовий самописець індонезійського Боїнга, який зазнав аварії в понеділок
Авіакатастрофа у Індонезії: триває пошукова операція
Знайшли й окремі частини лайнера - ймовірно хвіст. Щоправда основний корпус, а відповідно й бортові самописці, відшукати досі не вдається. Заважає стрімка підводна течія
Авиакатастрофа в Индонезии: спасатели обнаружили "черный ящик"
Это дает надежду на то, что станет известна причина крушения самолета
Авіакатастрофа в Індонезії: у Яванському морі знайшли фюзеляж
У Яванському морі знайшли великий уламок індонезійського літака. Рятувальники вважають, що це фюзеляж, але достеменно інформацію поки що не підтвердили. Понівечену деталь вдалося виявити за допомогою ультразвукових технологій
Авиакатастрофа в Индонезии: на месте крушения нашли останки людей
В Индонезии на месте крушения самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air обнаружили останки погибших