Аэропорт "Борисполь" попал в международный антирейтинг [ Редактировать ]
Украинский аэропорт "Борисполь" под Киевом попал в антирейтинг самых популярных в мире. Список опубликовало немецкое издание Handelsblatt.
"Опоздание с рейсами, плохое настроение и потребности в улучшениях сервиса: в этих аэропортах пассажиры разочарованы", - отмечает издание, добавляя рейтинг из 10 аэропортов.
Украинский аэропорт "Борисполь" в нем - на седьмой строчке.
"Сервис в Киеве, кажется, не является плохим самим по себе. Но существуют большие проблемы с пунктуальностью. Кроме того, аэропорт слишком мал для того, чтобы встречать толпы людей в таком большом городе, как Киев. Поэтому, основываясь на данных определенных замечаний в социальных сетях, особенно в позднее время наблюдаются долгие часы ожидания и большие очереди", - пишет издание.
Оценка аэропорта "Борисполь" - 6,03. Так, пунктуальность рейсов в столичном аэропорту оценили в 4,3, качество сервиса - на 8,0, а настроение пассажиров - на 4,9 из 10.
Десятка самых популярных в мире аэропортов по версии AirHelp выглядит так:
- Международный аэропорт Кувейт (Кувейт);
- Лондонский аэропорт Станстед (Англия);
- Международный аэропорт Лион-Сент-Экзюпери (Франция);
- Аэропорт Париж-Орли (Франция);
- Аэропорт Стокгольм-Бромма (Швеция);
- Аэропорт Манчестер (Англия);
- Международный аэропорт "Борисполь" (Украина);
- Аэропорт Эдинбург (Шотландия);
- Международный аэропорт Бордо-Мериньяк (Франция);
- Аэропорт Эйндховен (Нидерланды).
Всего был оценен 141 аэропорт по шкале от 0 до 10. Самым популярным в этом году является международный аэропорт Хамад в столице Катара Дохе с общей оценкой 8,77.
Ранее мы сообщали, что в Турции открыли самый большой аэропорт в мире
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