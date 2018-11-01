Украинский аэропорт "Борисполь" под Киевом попал в антирейтинг самых популярных в мире. Список опубликовало немецкое издание Handelsblatt.

"Опоздание с рейсами, плохое настроение и потребности в улучшениях сервиса: в этих аэропортах пассажиры разочарованы", - отмечает издание, добавляя рейтинг из 10 аэропортов.

Украинский аэропорт "Борисполь" в нем - на седьмой строчке.

"Сервис в Киеве, кажется, не является плохим самим по себе. Но существуют большие проблемы с пунктуальностью. Кроме того, аэропорт слишком мал для того, чтобы встречать толпы людей в таком большом городе, как Киев. Поэтому, основываясь на данных определенных замечаний в социальных сетях, особенно в позднее время наблюдаются долгие часы ожидания и большие очереди", - пишет издание.

Оценка аэропорта "Борисполь" - 6,03. Так, пунктуальность рейсов в столичном аэропорту оценили в 4,3, качество сервиса - на 8,0, а настроение пассажиров - на 4,9 из 10.

Десятка самых популярных в мире аэропортов по версии AirHelp выглядит так:

Международный аэропорт Кувейт (Кувейт);

Лондонский аэропорт Станстед (Англия);

Международный аэропорт Лион-Сент-Экзюпери (Франция);

Аэропорт Париж-Орли (Франция);

Аэропорт Стокгольм-Бромма (Швеция);

Аэропорт Манчестер (Англия);

Международный аэропорт "Борисполь" (Украина);

Аэропорт Эдинбург (Шотландия);

Международный аэропорт Бордо-Мериньяк (Франция);

Аэропорт Эйндховен (Нидерланды).

Всего был оценен 141 аэропорт по шкале от 0 до 10. Самым популярным в этом году является международный аэропорт Хамад в столице Катара Дохе с общей оценкой 8,77.

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