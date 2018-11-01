Новый транш для Украины: в Нацбанке назвали размер выплаты [ Редактировать ]
Объем первого транша в рамках новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом может составить $1,5-1,9 млрд. Об этом заявила первый замглавы Национального банка Екатерина Рожкова, передает "Укринформ".
"Недавно Яков Смолий сказал, что (транш от МВФ - ред.) можно ожидать до конца года. Относительно суммы - она может быть, как мне кажется максимум между 1,5 - 1,9 млрд долл.", - сказала Рожкова.
Она напомнила, что главным условием для получения этих средств является принятие Украиной бюджета на 2019 год.
"Есть еще несколько вопросов к Национальному банку - внесение изменений в определенные нормативные документы, что мы уже сейчас отрабатываем и будем в течение двух недель их принимать. Поэтому, если наши парламентарии готовы будут вовремя проголосовать за бюджет и бюджетные показатели останутся в рамках контрольных параметров, то мы успеем (получить транш МВФ в этом году - ред.)", - отметила Рожкова.
Ранее мы писали о том, что в МВФ рассказали об итогах работы.
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