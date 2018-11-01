В среду, 31 октября, полузащитник "Реала Сосьедада" Лука Сангальи перенес легкий инсульт. 23-летнего игрока госпитализировали, сейчас он находится в клинике Hospital Universitario Donostia.

Сангальи уже в сознании, без проблем ест и хорошо восстанавливается.

"В ближайшие дни он пройдет несколько медицинских тестов, чтобы найти причину", - добавили представители "Сосьедада".

Сангальи - воспитанник "Реала Сосьедада".

В августе он дебютировал за основу, а в октябре забил дебютный гол в баскском дерби с "Атлетиком" из Бильбао. В сезоне-2018/19 он провел 6 матчей в Ла Лиге.

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