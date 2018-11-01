Недавно посреди Эдинбурга был найден итальянец, пожаловавшийся на потерю памяти. На самом деле он оказался обманщиком, пытавшимся сбежать от "нытья тещи". Об этом сообщает The Sun.

52-летний Сальваторе Маннино, которого обнаружила полиция, утверждал, что ничего не помнит. Итальянские правоохранительные органы начали расследование и обнаружили на компьютере мужчины поисковые запросы "Как исчезнуть" и "Как сымитировать потерю памяти".

После этого Маннино решил сознаться в содеянном. "Я сделал это, чтобы сбежать от нытья тещи. Я никогда не терял память. Я хотел доказать своей семье, что важен им. Я хотел вернуть статус мужа и отца, потому что чувствовал, что теща просто заняла это место", - объяснил он.

Итальянец исчез в середине сентября и был найден спустя два дня возле собора Святого Эгидия. При нем не было документов, и полицейским удалось идентифицировать его по татуировкам. Его жена и дети прибыли к нему в Великобританию, но в момент встречи Маннино уверял, что не узнает их.

Перед исчезновением итальянец оставил на столе чемодан, внутри которого лежали более 10 тысяч евро, мобильный телефон и записку, в которой содержались некие цифры. Это оказалось кодом, который расшифровал его старший 18-летний сын Филиппо.

Итальянская полиция намерена привлечь мужчину за ложную информацию. "Столько времени и денег было потрачено впустую", - посетовали полицейские. Жена Маннино крайне недовольна произошедшим и считает, что обвинения ее мужа в адрес тещи неоправданны.

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