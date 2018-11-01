Украинка отдала свою печень жителю Молдовы [ Редактировать ]
Жительница Одесской области Екатерина Соколова спасла уроженца соседней Гагаузии в Молдове, став для него донором печени.
30-летнему Анатолию Филиогло, отцу двух несовершеннолетних детей, нужно было пересадить печень. Часть органа мужу готова была предоставить его жена Галина, но по медицинским показателям получила отказ, рассказывает gagauzinfo.md.
Помочь мужчине согласилась его троюродная сестра - Екатерина Соколова. Обследования дали положительный результат и в марте они успешно перенесли операцию в одной из клиник турецкой Анкары.
Теперь, полгода спустя, стало ясно, что реабилитация дала свои плоды, и мужчина "чувствует себя отлично, словно ничего и не было".
Ранее в Эстонии водителям-лихачам предложили стать донорами органов.
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