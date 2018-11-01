Тело саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги не нуждалось в захоронении, так как было полностью уничтожено при помощи кислоты, сообщает The Washington Post со ссылкой на комментарий высокопоставленного турецкого чиновника.

Сообщается, что, по мнению турецких властей, Джамаля Хашогги убили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, потом его тело было расчленено и растворено в кислоте на территории консульства Саудовской Аравии или в резиденции генерального консула, расположенной по соседству.

Свидетельством этого называют биологические следы, обнаруженные в саду саудовского ведомства.

Напомним, оппозиционный к власти Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако через 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки".

21 октября Германия, Великобритания и Франция призвали Саудовскую Аравию предоставить факты, чтобы подтвердить версию драки в консульстве.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и освободили пятерых должностных лиц, в частности, советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асира.