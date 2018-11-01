Певица Анна Седокова снялась в настолько провокационном клипе, что его, по ее словам, запретили на телевидении.

На видео Седокова появляется в чуть заметном боди и создается впечатление, что она полностью обнажена. Также Анна исполняет вызывающие движения, целуется и демонстрирует свое тело.

Кроме того, в клипе присутствуют мужские тела, прикрытые пленкой или тканью. Создается впечатление, что это трупы. Седокова обнимает и целует некоторых из них, а над другими исполняет откровенные танцы.

"Все. В сети. Только там, потому что на телевидении уже его запретили. Полная версия доступна только у меня на канале, по ссылке в сториз и в профайле. И я не знаю, долго ли ещё будет доступна", - написала Седокова в Instagram.

Также видео доступено на YouTube-канале певицы:

Ранее Седокова шокировала своими интимными признаниями.