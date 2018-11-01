Диверсифицированная международная группа компаний Group DF заявляет, что ни Group DF, ни ее собственник, ни входящие в группу компании не являются акционерами компаний группы WOG прямо или опосредованно, ни через какие-либо другие аффилированные компании.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Group DF, в связи с публикацией рядом украинских медиа информации о том, что группа компаний Group DF якобы является акционером группы компаний WOG, передают "Українськi Новини".

В то же время, Group DF официально подтверждает предоставление компаниям группы WOG финансирования в форме кредитов и займов в течение 2011-2015 годов.

Совокупная сумма долга перед компаниями Group DF по состоянию на 1 ноября 2018 года с учетом накопленных и невыплаченных процентов составляет более 460 млн долларов.

В связи с этим, Group DF предпримет все возможные правовые меры по возврату простроченной задолженности.

Как сообщалось, Group DF - диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в 11 странах Европы и Азии.

Основные направления деятельности группы - азотный, титановый и газовый бизнесы.

Основатель и собственник Group DF - бизнесмен Дмитрий Фирташ.

Работающая под брендом WOG сеть АЗС насчитывает более 500 объектов во всех областях Украины.