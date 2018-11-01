1 ноября в Броварах Киевской области в косметическом салоне произошел взрыв.

Пострадали две женщины, которые с ожогами доставлены в больницу. Также спасатели из здания эвакуировали 30 человек, сообщает пресс-служба ГСЧС Киевской области в Facebook.

ЧП произошло в четырехэтажном здании на улице Гагарина. Взрыв случился непосредственно в кабинете косметологии, после чего возник пожар, который уже ликвидировали.

Ранее во Львовской области мужчина взорвал фонтан.