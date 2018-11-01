Взрыв в салоне красоты в Броварах: обожженных женщин госпитализировали (фото) [ Редактировать ]
1 ноября в Броварах Киевской области в косметическом салоне произошел взрыв.
Пострадали две женщины, которые с ожогами доставлены в больницу. Также спасатели из здания эвакуировали 30 человек, сообщает пресс-служба ГСЧС Киевской области в Facebook.
ЧП произошло в четырехэтажном здании на улице Гагарина. Взрыв случился непосредственно в кабинете косметологии, после чего возник пожар, который уже ликвидировали.
Ранее во Львовской области мужчина взорвал фонтан.
по теме
Пожар в Ичне тушат танками
В Черниговской области продолжается ликвидация пожара на военных складах
Поезд с пассажирами вспыхнул под Ривне (фото)
В Ривненской области загорелся пассажирский поезд. Вагоны тушили час
В Одессе полностью сгорел ресторан (фото)
В одесской Аркадии огонь полностью уничтожил отдельно стоящую постройку ресторана
Пожар видит полгорода: в центре Киева горит здание (видео)
В центре Киева загорелось офисное здание. Дым виден со всего правого берега
Взрыв в Ичне: что известно о пострадавших
В Черниговской области в медицинских заведениях находится 91 человек