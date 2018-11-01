У морози без даху над головою. Так готуються зустріти зиму мешканці багатоповерхівки на Черкащині. Покрівля їхнього будинку обвалилася ще наприкінці квітня. Місто ремонтувати її відмовилося. А зробити це самі люди просто не в змозі. У проблемі розбирався Станіслав Кухарчук.

В'їзд у Тальне, немов ворота у зону бойових дій. Ще з окружної привітне і затишне місто зустрічає розваленою покрівлею он тієї п'ятиповерхівки. Дах обвалився ще на весні цього року, але з тих пір його ніхто так і не відновив.

Ось такий вигляд п'ятиповерхівка виглядала після руйнування. Плити покрівлі роздавили технічний поверх, мешканців верхніх площадок міська влада одразу відселила. Планували почати відновлювальні роботи. Однак відтоді тут нічого не змінилося, лише жителі повернулись до своїх осель. Вологості у квартирі Володимира не витримує навіть наша камера - утворюється конденсат. Через зруйнований дах під час дощу кімнати буквально заливає, а що буде зимою - чоловік навіть думати боїться.

"Якщо тільки наступлять морози внаслідок перепадів температури, наружна стіна продовжить руйнуватися".

Не менше проблем і з частково вцілілою опорною стіною технічного поверху, яка може обвалитися будь-якої миті. Вона вже почала відходити.

"Коли оці плити поїхали туди, ті видавили стіну он туди, на ту сторону, а ці єстєствєнно ось цю стіну сюди давлять і в любий час в любу минуту може завалитися ось ця вся сторона", - говорить Василь Балачук, мешканець будинку.

І така ситуація майже в усьому будинку. Щоб відновити покрівлю, за висновками експертів, треба повністю розібрати технічний поверх. Причина руйнації - неякісне будівництво. Мешканці кажуть - це зрозуміло і без спеціалістів.

"Цементу практично немає, раствор дуже слабий".

Будинок зводили як кооперативний ще у 80-ті, за гроші мешканців. Шукати забудовника марна справа. Місто ж ремонтувати своїм коштом не може - потрібно понад 4 мільйони гривень. Утім, як допомогу міськрада виділила 80 тисяч гривень на виготовлення проектної документації, ще тридцять на огорожу та експертизу. Голова ОСББ у розпачі: розраховували на приватного інвестора, однак і він відмовив.

"Інвестори нам пообіцяли зробити дах, вони від нас відмовилися буквально два тижні назад вони мали в нас розташувати сонячні батареї на даху на 49 років, ми з ними мали заключити договір і їм зараз це не вигідно вже получається", - говорить Любов Рябошапка, голова ОСББ будинку

Міські чиновники кажуть: хочуть допомогти жильцям. Та навіть якщо б знайшли для цього законодавчі можливості місцевий бюджет таких витрат не потягне. А от просити допомоги в районі чи області не дозволяє висновок комісії з надзвичайних ситуацій.

"Те що цю надзвичайну ситуацію визнали, як об'єктову, обмежує нашу можливість залучати інші бюджети, такі як районні і обласні", - говорить Віталій Шуляк, радник міського голови Тальнівської міської ради.

Щоб не зустріти зиму без даху, чиновники радять мешканцям перенаправити кошти ОСББ і міські гроші для проектної документації на зведення хоча б тимчасової покрівлі. Її орієнтовна вартість майже 400 тисяч гривень. Однак навіть у такому випадку, людям не вистачає як мінімум третини суми.